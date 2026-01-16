circle x black
Cerca nel sito
 

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, nuovi sopralluoghi: trovati dei guanti monouso

Carabinieri e Ris concentrano i rilievi sull'area boschiva, la ditta del marito e la discarica. Il padre della 41enne: "Non abbiamo notizie da venerdì, è qualcosa che non si può descrivere"

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara
Federica Torzullo scomparsa da Anguillara
16 gennaio 2026 | 19.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia, scomparsa lo scorso 8 gennaio. Questa mattina verso le 10, i carabinieri hanno effettuato un nuovo sopralluogo alla ditta di Claudio Carlomagno, dove ieri pomeriggio erano stati effettuati dei controlli anche ai vari mezzi da lavoro presenti nel piazzale. Oggi, venerdì 16 gennaio, le ricerche si sono concentrate invece sull'area boschiva vicino al piazzale, scandagliandola con metal detector e scavando in alcuni punti.

Verso le 13, i carabinieri invece sono arrivati nell'area della discarica frequentata dal marito della 41enne scomparsa. carabinieri, raggiunti poco dopo anche dalla squadra rilievi tecnico scientifici del nucleo investigativo dei carabinieri di Ostia, hanno iniziato a scavare prima con le pale e poi, verso le 16, con le ruspe alla ricerca di tracce utili a ritrovare la 41enne. Sarebbero stati repertati anche dei guanti monouso, trovati all'esterno della discarica.

Il padre di Federica: "Devo trovarla a tutti i costi"

"Mi sto avvalendo della collaborazione di questi miei compagni di avventure. Siamo tutti cacciatori, siamo pratici. Siamo in giro da stamattina alle 6" dice Stefano Torzullo, padre di Federica, alla trasmissione di Retequattro Quarto Grado. "Da venerdì mattina non abbiamo notizie - prosegue Torzullo - è qualcosa che non si può descrivere. Mia figlia dicono che fosse bravissima sul lavoro, con il figlio era attentissima. Io devo trovare mia figlia a tutti i costi. Fosse l’ultima cosa che faccio nella mia vita. Del resto, non mi interessa niente". Sui messaggi che la madre di Federica ha ricevuto dal suo cellulare la mattina della scomparsa, Torzullo spiega: "Non sappiamo chi li ha mandati quei messaggi che sono arrivati".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
federica torzullo ultime notizie federica torzullo marito federica torzullo scomparsa federica torzullo anguillara sabazia
Vedi anche
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza