circle x black
Cerca nel sito
 

Flotilla, presidente Ucoii Lafram a Istanbul: "Stiamo bene, a Milano tarda serata" - Video

04 ottobre 2025 | 19.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo a Istanbul in attesa di essere imbarcati su un volo per l'Italia, arriveremo in tarda serata a Milano Malpensa, verso mezzanotte meno un quarto". Così in un video Yassine Lafram, presidente Ucoii, a bordo dell’imbarcazione 'Karma' della Flotilla, partita dal porto di Augusta lo scorso 11 settembre e diretta a Gaza. "Stiamo bene nonostante i giorni difficili, speriamo che i nostri connazionali rimasti ancora nel centro di detenzione possano anche loro fare ritorno in Italia il prima possibile. Preghiamo per loro, per la loro salute, per il loro benessere e speriamo davvero che possano riabbracciare presto i loro cari", .

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
flotilla Yassine Lafram ucoii Yassine Lafram flotilla Yassine Lafram
Vedi anche
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza