"Siamo a Istanbul in attesa di essere imbarcati su un volo per l'Italia, arriveremo in tarda serata a Milano Malpensa, verso mezzanotte meno un quarto". Così in un video Yassine Lafram, presidente Ucoii, a bordo dell’imbarcazione 'Karma' della Flotilla, partita dal porto di Augusta lo scorso 11 settembre e diretta a Gaza. "Stiamo bene nonostante i giorni difficili, speriamo che i nostri connazionali rimasti ancora nel centro di detenzione possano anche loro fare ritorno in Italia il prima possibile. Preghiamo per loro, per la loro salute, per il loro benessere e speriamo davvero che possano riabbracciare presto i loro cari", .