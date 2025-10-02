Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%

Assobibe, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese delle bevande analcoliche in Italia, segnala la preoccupazione per l’andamento negativo del mercato registrato nei mesi di picco stagionale e uno scenario di significative incertezze per i mesi a venire. L’estate 2025 ha mostrato una debolezza del carrello della spesa e vendite particolarmente sotto le aspettative nel canale “domestico”: tra giugno e agosto, mesi in cui solitamente si registrano i picchi stagionali, i volumi di vendita nei canali Gdo e Cash & Carry hanno segnato un giugno positivo seguito da un graduale peggioramento a luglio (-4,3%) e agosto (-11,3%).