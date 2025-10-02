Aggressione con coltello davanti a una sinagoga a Crumpsall, Manchester. Questa mattina un uomo ha ferito, prima con un'auto e poi con un coltello, almeno quattro persone che si erano recate in sinagoga per lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario religioso ebraico. Gli agenti della polizia di Manchester sono intervenuti, hanno sparato e colpito l'uomo che "si ritiene" sia morto, ha dichiarato il sindaco di Manchester Andy Burnham, che ha parlato con Bbc Radio Manchester, aggiungendo però che ciò "non è confermato". Uno dei quattro feriti è un agente di sicurezza, ha riferito la Bbc.

La polizia di Manchester in una nota ha comunicato di essere stata "chiamata alla sinagoga della congregazione ebraica di Heaton Park, in Middleton Road a Crumpsall, alle 9.31 da un cittadino che ha dichiarato di aver visto un'auto dirigersi verso alcune persone e di aver visto accoltellato un uomo". Dopo che è stato dichiarato ''un evento grave alle 9.37'', ''sono stati sparati dei colpi d'arma da fuoco dagli agenti della Greater Manchester Police alle 9.38. Un uomo è stato colpito, si ritiene sia il colpevole''.

Secondo la ricostruzione fornita dagli agenti della polizia, ''i paramedici sono arrivati sulla scena alle 9.41" e hanno prestato "soccorso ai cittadini, attualmente quattro, con ferite causate sia dal veicolo che da arma da taglio''.

Il sindaco: "Evento grave"

Il sindaco Burnham ha parlato di "evento grave". Tramite la Bbc, Burnham ha consigliato di ''evitare la zona'' dove si è verificata l'aggressione. "Allo stesso tempo, posso dare qualche rassicurazione sul fatto che il pericolo immediato sembra essere passato", ha detto il primo cittadino aggiungendo che l'incidente è stato gestito "in modo efficace" da coloro che si trovavano sul posto e dalla polizia della Greater Manchester.