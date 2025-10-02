circle x black
Cerca nel sito
 

Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga: almeno 4 feriti. Sindaco: "Ucciso l'aggressore"

L'aggressione è avvenuta nel giorno dello Yom Kippur, il più sacro del calendario religioso ebraico

Soccorsi e forze dell'ordine sul luogo dell'attacco (Afp)
Soccorsi e forze dell'ordine sul luogo dell'attacco (Afp)
02 ottobre 2025 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Aggressione con coltello davanti a una sinagoga a Crumpsall, Manchester. Questa mattina un uomo ha ferito, prima con un'auto e poi con un coltello, almeno quattro persone che si erano recate in sinagoga per lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario religioso ebraico. Gli agenti della polizia di Manchester sono intervenuti, hanno sparato e colpito l'uomo che "si ritiene" sia morto, ha dichiarato il sindaco di Manchester Andy Burnham, che ha parlato con Bbc Radio Manchester, aggiungendo però che ciò "non è confermato". Uno dei quattro feriti è un agente di sicurezza, ha riferito la Bbc.

La polizia di Manchester in una nota ha comunicato di essere stata "chiamata alla sinagoga della congregazione ebraica di Heaton Park, in Middleton Road a Crumpsall, alle 9.31 da un cittadino che ha dichiarato di aver visto un'auto dirigersi verso alcune persone e di aver visto accoltellato un uomo". Dopo che è stato dichiarato ''un evento grave alle 9.37'', ''sono stati sparati dei colpi d'arma da fuoco dagli agenti della Greater Manchester Police alle 9.38. Un uomo è stato colpito, si ritiene sia il colpevole''.

Secondo la ricostruzione fornita dagli agenti della polizia, ''i paramedici sono arrivati sulla scena alle 9.41" e hanno prestato "soccorso ai cittadini, attualmente quattro, con ferite causate sia dal veicolo che da arma da taglio''.

Il sindaco: "Evento grave"

Il sindaco Burnham ha parlato di "evento grave". Tramite la Bbc, Burnham ha consigliato di ''evitare la zona'' dove si è verificata l'aggressione. "Allo stesso tempo, posso dare qualche rassicurazione sul fatto che il pericolo immediato sembra essere passato", ha detto il primo cittadino aggiungendo che l'incidente è stato gestito "in modo efficace" da coloro che si trovavano sul posto e dalla polizia della Greater Manchester.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
manchester attacco manchester sinagoga crumpsall crumpsall attacco
Vedi anche
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza