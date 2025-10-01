"Sos... la nave Alma è stata abbordata. I militari di Israele stanno sequestrando l'equipaggio dell'Alma e faranno lo stesso con gli altri equipaggi della Flotilla". E' il messaggio che i profili social della Flotilla diffondono annunciando l'abbordaggio della nave Alma da parte di Israele. Nel video si intravedono movimenti sul ponte dell'imbarcazione, prima dell'interruzione delle comunicazioni e dei contatti. "Diffondete il messaggio subito", afferma l'attivista che commenta le immagini".