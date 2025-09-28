circle x black
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"

28 settembre 2025 | 20.58
"Armani era una persona generosa, lo considero un amico da tanti tanti anni". Lo ha detto Glenn Close, arrivando alla Pinacoteca di Brera per assistere alla sfilata di Giorgio Armani. "L'ho incontrato negli anni 80 - ha spiegato l’attrice - e nel corso degli anni ha disegnato dei vestiti per me o me li ha prestati per grandi occasioni, quindi sono qui per onorare la sua memoria e per ringraziarlo”.

Un ricordo speciale? “Stavo facendo uno spettacolo a Londra - ha aggiunto - e lo invitai a vederlo, e lui venne! Anche se non parlava bene inglese venne comunque a vederlo. Gli sarò per sempre grata”.

