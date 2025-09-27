circle x black
Cerca nel sito
 

Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video

27 settembre 2025 | 20.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da un lato i Cnmi Sustainable Fashion Awards, dall’altro gli attivisti pro Pal dell'accampamento milanese del presidio permanente '100 Piazze per Gaza'. Piazza della Scala per una sera si divide a metà, con i manifestanti che chiedono libertà per la Palestina, sventolando le bandiere, da una parte, e dall’altra il gotha della moda riunita per premiare l'impegno del mondo della moda per l'etica, la sostenibilità e i diritti umani. Un clash tra due mondi che si ritrovano uniti solo per pochi minuti, quando una delle ospiti alla Scala, in un elegantissimo abito da sera, ha afferrato una bandiera degli attivisti, sventolandola e spiegando che nei giorni scorsi aveva partecipato alle proteste in piazza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza