Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video

Da un lato i Cnmi Sustainable Fashion Awards, dall’altro gli attivisti pro Pal dell'accampamento milanese del presidio permanente '100 Piazze per Gaza'. Piazza della Scala per una sera si divide a metà, con i manifestanti che chiedono libertà per la Palestina, sventolando le bandiere, da una parte, e dall’altra il gotha della moda riunita per premiare l'impegno del mondo della moda per l'etica, la sostenibilità e i diritti umani. Un clash tra due mondi che si ritrovano uniti solo per pochi minuti, quando una delle ospiti alla Scala, in un elegantissimo abito da sera, ha afferrato una bandiera degli attivisti, sventolandola e spiegando che nei giorni scorsi aveva partecipato alle proteste in piazza.