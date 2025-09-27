circle x black
Cerca nel sito
 

Dombrovskis: "Ue è già in una guerra ibrida con la Russia". Lavrov: "Risponderemo ad aggressioni"

Secondo il commissario europeo per l'Economia gli obiettivi di Mosca "si estendono oltre l'Ucraina". Il ministro degli Esteri russo precisa che, comunque, non stanno "pianificando un attacco all'Alleanza Atlantica e ai Paesi dell'Unione europea"

Droni in Russia - (Afp)
Droni in Russia - (Afp)
27 settembre 2025 | 19.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Siamo già in una guerra ibrida con la Russia". E' quanto ha affermato il commissario Ue per l'Economia, Valdis Dombrovskis, parlando a France 24. Gli obiettivi di Mosca, secondo il commissario, "si estendono oltre l'Ucraina. Vediamo ogni tipo d'azione: disinformazione, sabotaggi e l'immigrazione clandestina usata come arma".

Lavrov: "Non vogliamo attaccare, ma risponderemo ad aggressioni"

"La Russia è accusata di pianificare quasi un attacco all’Alleanza Atlantica e ai Paesi dell’Unione europea. Il presidente Putin ha ripetutamente smontato queste provocazioni: la Russia non ha e non ha mai avuto tali intenzioni" ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il ministro ha però avvertito che "qualsiasi aggressione contro il mio Paese sarà affrontata con una risposta decisa. Non ci siano dubbi su questo nella Nato e nell’Ue".

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che la Russia rimane disponibile a negoziare per porre fine al conflitto in Ucraina. "Come il presidente Vladimir Putin ha ribadito più volte, la Russia è stata e rimane aperta ai negoziati per eliminare le cause profonde del conflitto", ha affermato Lavrov nel discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il capo della diplomazia russa ha precisato che la sicurezza della Russia e i suoi interessi vitali devono essere concordati in modo affidabile e che "i diritti dei russi e dei russofoni nei territori ancora sotto il controllo del regime di Kiev devono essere pienamente ripristinati". Su questa base, ha aggiunto, Mosca è pronta a discutere le garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

Ha definito, poi, "inaccettabili e illegali" gli sforzi occidentali di reintrodurre sanzioni all'Iran per il suo programma nucleare. Il capo della diplomazia del Cremlino ha inoltre accusato l'Occidente di voler "sabotare" la diplomazia attraverso le sanzioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia guerra ucraina russia oggi guerra ucraina russia oggi news ucraina russia ue
Vedi anche
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza