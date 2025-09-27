circle x black
Italia, è finale ai Mondiali di pallavolo: Polonia battuta 3-0

La Nazionale di De Giorgi ha raggiunto l'ultimo atto del torneo, dove sfiderà la Bulgaria

L'Italia - Ipa/Fotogramma
L'Italia - Ipa/Fotogramma
27 settembre 2025 | 14.08
Redazione Adnkronos
L'Italia di pallavolo vola in finale ai Mondiali 2025. Gli azzurri hanno battuto oggi, sabato 27 settembre, la Polonia campione d'Europa nella semifinale della rassegna iridata di scena nelle Filippine, a cui la squadra del ct Fefé De Giorgi arriva da campioni in carica. L'Italia si è imposta in tre set con il punteggio di 25-21, 25-22 e 25-23 al termine di una partita estremamente combattuta. Nell'ultimo atto del torneo ora la Nazionale azzurra sfiderà la Bulgaria, che nell'altra semifinale ha sconfitto la Repubblica Ceca 3-1.

Gli azzurri sono stati incisivi fin dai primi punti, attenti in ricezione e dominanti in attacco con Michieletto e soprattutto Romanò. Giannelli gestisce al meglio le proprie opzioni offensive e il muro azzurro riesce a contenere gli attacchi di Wilfredo Leon, il più pericoloso tra i giocatori polacchi. Il primo set termina quindi 25-21 e il copione non cambia nel secondo, vinto dalla Nazionale allenata da De Giorgi 25-22. La reazione polacca arriva a inizio terzo set, ma il vantaggio dura poco. L'Italia rimonta e sorpassa, chiudendo 25-23 e volando in finale.

