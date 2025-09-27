circle x black
Albania, trovato morto imprenditore italiano: ucciso a colpi di pistola

Edoardo Sarchi era il proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana. Il fatto è avvenuto nel villaggio di Salari, nei pressi della cittadina di Tepelena, nell'entroterra di Valona. Farnesina segue il caso

La città di Telepena - (Wikipedia)
27 settembre 2025 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella mattina di oggi il consolato generale d'Italia a Valona è stato informato dalle autorità locali della morte per un colpo d'arma da fuoco di Edoardo Sarchi, imprenditore di 44 anni originario di Cunardo, in provincia di Varese, proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana. E' quanto si apprende da fonti della Farnesina. Il fatto è avvenuto nel villaggio di Salari, nei pressi della cittadina di Tepelena, situata nell'entroterra di Valona.

Fin dalla prima segnalazione l'ambasciata d'Italia a Tirana e il consolato generale a Valona sono rimasti, in stretto raccordo con la Farnesina, in contatto costante con i familiari del connazionale seguendo il caso con la massima attenzione per accertare i contorni della vicenda e prestare ogni possibile assistenza di natura consolare.

