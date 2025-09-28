Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"

“Ci siamo conosciuti in occasione di questo film, forse ne avete sentito parlare, ‘America Gigolo’ si chiamava…e io all’epoca forse non possedevo neppure un’abito, sicuramente non possedevo una cravatta…e lui ha fatto i costumi. Io non conoscevo Giorgio Armani, nessuno lo conosceva in America, anzi, non sapevamo proprio niente di moda”. Così Richard Gere arrivando alla Pinacoteca di Brera per assistere alla sfilata di Giorgio Armani, ricorda il legame con lo stilista e il momento in cui si sono conosciuti per i costumi di American Gigolo.

“Ha iniziato a giocare con quest’abito ed io ho pensato “sai una cosa? Non è affatto male”. I tessuti erano morbidi, e lui si prendeva delle libertà stilistiche con queste spalle larghe, io ho iniziato a muovermi diversamente ed ho iniziato a trovare il personaggio Con l’abito per cui ringrazierò sempre Giorgio Armani”.