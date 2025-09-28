circle x black
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane

Quasi la metà dei leader aziendali ritiene che l’impiego dell’AI da parte del proprio team di manager stia migliorando i processi decisionali interni

28 settembre 2025 | 12.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Aziende italiane e Intelligenza artificiale: cosa succede nel mondo del lavoro? Quasi la metà dei leader aziendali (49%) ritiene che l’impiego dell’Intelligenza artificiale da parte del proprio team di manager stia migliorando i processi decisionali interni.

Il 67% delle aziende italiane sta implementando attivamente soluzioni tecnologiche e di analisi dei dati per la pianificazione strategica del personale. Si tratta di una percentuale che supera la media globale (61%), suggerendo una forte consapevolezza dell'importanza di queste tecnologie.

