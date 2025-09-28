circle x black
Elezioni regionali Marche e Valle d'Aosta, oggi urne aperte fino alle 23

Nelle Marche si potrà votare anche lunedì, dalle 7 alle 15 nelle Marche. In Valle d'Aosta si potrà votare solo oggi

Seggio elettorale, repertorio (Fotogramma)
28 settembre 2025 | 07.34
Redazione Adnkronos
Urne aperte oggi, domenica 28 settembre, dalle 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15 nelle Marche, dopo inizierà lo spoglio. In Valle d'Aosta, invece, soltanto oggi sempre dalle 7 alle 23. Sono 1.325.689 i marchigiani chiamati al voto nelle 1.572 sezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del governatore. Mentre sono 103.223 i valdostani che potranno votare per il rinnovo del Consiglio regionale e 97.402 per le amministrazioni di 65 Comuni della Regione.

I candidati in corsa

Nelle Marche il sistema di voto è a turno unico e non è ammesso il voto disgiunto. Sono sei i candidati: la coalizione di centrodestra sostiene la ricandidatura del governatore uscente Francesco Acquaroli; il centrosinistra insieme al M5s l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Gli altri candidati sono Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).

In Valle d'Aosta, dove si vota soltanto oggi, i cittadini non sono chiamati a scegliere direttamente il presidente di Regione, bensì a eleggere i 35 consiglieri dell'assemblea regionale che successivamente nomineranno il governatore.

Le operazioni di spoglio nelle Marche inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi, a partire quindi dalle 15 di lunedì 29 settembre.

