La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video

Una pioggia di volantini ha invaso questa sera la platea del Teatro La Fenice di Venezia, lanciati dai palchi come gesto di protesta contro la nomina di Beatrice Venezi a futura direttrice musicale stabile, incarico previsto dall'ottobre 2026. Il gesto è avvenuto al termine della Sinfonia n. 6 "Tragica" di Gustav Mahler, diretta dal maestro Giuseppe Mengoli. Con lo slogan "La musica è arte, non intrattenimento", il pubblico aveva ricevuto dagli orchestrali prima del concerto i volantini con un invito esplicito: farli 'volare' durante gli applausi finali.