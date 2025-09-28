circle x black
Morto Carlo Sassi, il giornalista che inventò la moviola aveva 95 anni

Volto storico della Domenica sportiva e ospite fisso di Quelli che il calcio

Carlo Sassi - (Ipa)
28 settembre 2025 | 11.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Addio a Carlo Sassi, il giornalista Rai inventore della moviola. Il cronista sportivo se ne va a 95 anni. Volto storico della Domenica sportiva e ospite fisso di Quelli che il calcio.

Il cordoglio della Rai: "Ha cambiato il racconto dello sport in tv"

"La Rai esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Sassi, giornalista e storico volto della Domenica Sportiva. Pioniere dell’uso della moviola, introdotta nel 1967, ha cambiato il modo di raccontare il calcio e lo sport in televisione. Con rigore e passione ha accompagnato per decenni i telespettatori, lasciando un segno indelebile nella storia del giornalismo sportivo italiano", è la nota della Rai.

