Michigan, sparatoria in una chiesa mormona: "Diversi feriti, edificio in fiamme"

L'aggressore, riferisce la polizia, "non è più una minaccia"

Polizia americana (Afp)
28 settembre 2025 | 18.16
Redazione Adnkronos
Diverse persone sono rimaste colpite nella sparatoria avvenuta oggi, domenica 28 settembre, in una chiesa mormona a Grand Blanc in Michigan. Lo riporta la polizia locale che aggiunge che l'aggressore sarebbe stato colpito e non è più una minaccia, mentre l'edificio religioso è in fiamme, secondo quanto si legge sulla Cnn.

La polizia di Grand Blanc, un sobborgo di Flint, cittadina ad un'ottantina di chilometri da Detroit, non ha specificato se dicendo che l'aggressore è stato neutralizzato, volesse dire che è stato ucciso o arrestato. Nel suo comunicato esorta la popolazione a rimanere lontana dall'area della chiesa che è in fiamme.

"In questa domenica, giorni di preghiera e pace, una tale violenza è un grandissimo male, le nostre preghiere vanno alle vittime, le famiglie e la comunità", ha scritto su X John James, deputato repubblicano del Michigan.

