Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"

"I miei primi ricordi legati a Giorgio Armani sono del 2000 quando venni qui per prendere accordi e provare i vestiti per il film Shaft. È stato l’inizio di un grande rapporto, lo conoscevo ma fino a quel punto non ero mai entrato nei suoi negozi, prima di allora non potevo permettermelo, e così quando ho potuto conoscerlo e diventare parte del suo mondo “custom” è stato un grande onore”. Così l’attore americano Samuel L. Jackson arrivando alla Pinacoteca di Brera per assistere alla sfilata di Giorgio Armani.

“Sono qui per rendergli omaggio, - ha spiegato ai cronisti - mi aveva vestito per uno show a Londra per cui aveva disegnato i costumi e in quell’occasione sono anche entrato in contatto con la sua famiglia con la nipote, Roberta e le altre persone che porteranno avanti la sua eredità".