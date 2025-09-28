circle x black
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"

28 settembre 2025 | 21.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"'La vita è adesso' è un album che quando l’ho finito ho detto 'Oddio, ho fatto veramente un brutto disco, molto complicato, non ci sono ritornelli', e, invece, vedete come io abbia sbagliato, perché è un album che ha avuto un incredibile successo e adesione nel tempo, sono quarant'anni" dice Claudio Baglioni. "Dei dieci brani qual è quello a cui sono più legato? Forse 'L’Amico è domani', che è una delle canzoni minori ma è uno dei brani a cui sono più affezionato perché mi ricorda delle mattinate di amicizia con una persona che non c’è più. Una persona con la quale si parlava del mondo, e ancora pensavamo che si potesse cambiare qualcosa. E forse lo pensiamo ancora oggi".

