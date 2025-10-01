Il velivolo precipitato all'interno del Parco nazionale del Circeo. Le vittime sono il colonnello Simone Mettini e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli. Annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto oggi a Milano

Sono stati trovati morti i due militari a bordo del velivolo T-260B del 70° Stormo, l'aereo che oggi è precipitato al suolo nel parco Nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di Latina. Al momento non si conoscono ancora le cause dell'incidente: sul posto il velivolo è stato trovato in fiamme.

Chi sono le vittime

Nell'incidente sono morti il colonnello Simone Mettini, istruttore e comandante del 70° Stormo di Latina, e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli. In una nota, l'Aeronautica militare ha fatto sapere che "il velivolo era impegnato in una missione addestrativa quando, per motivi da accertare, è precipitato al suolo". Il velivolo è stato ritrovato in fiamme nella zona di Sabaudia. Ancora in fase di accertamento le dinamiche.

La Procura militare di Roma è in attesa di una prima informativa sull’incidente. I pm, coordinati dal procuratore Antonio Sabino, una volta ricevuta l’informativa avvieranno un fascicolo per la verifica di eventuali aspetti di interesse penale militare.

Mattarella: "Intensa partecipazione a dolore"

"Ho appreso con profonda costernazione e sincera commozione del tragico incidente in cui hanno perso la vita due militari dell’Aeronautica militare mentre erano impegnati in attività di volo nell’ambito di una missione addestrativa. In questa amara circostanza, la prego di far giungere ai familiari e alla Forza Armata i miei sentimenti di cordoglio, solidarietà e intensa partecipazione al dolore", scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo di stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano.

"Esprimo profondo cordoglio per l'incidente occorso a un velivolo dell'Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all'Aeronautica Militare e a tutta la Difesa", scrive in un tweet la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

''Ho appreso con sincero dolore la notizia del tragico incidente aereo avvenuto nei pressi del Parco nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia e nel quale hanno perso la vita due militari dell’Aeronautica. Alle loro famiglie, ai colleghi, al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e ai vertici della Difesa giungano le mie più sentite condoglianze e la vicinanza del Senato della Repubblica'', scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto oggi a Milano

In seguito al grave incidente, il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto oggi alle ore 13 su Piazza Duomo a Milano è stato annullato. L’iniziativa rientrava nel programma delle celebrazioni per il centenario della presenza dell’Aeronautica Militare in città.