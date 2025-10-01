circle x black
Centrosinistra, i 'civici' con Onorato a Roma il 20 ottobre: con Manfredi, Salis, De Toni e La Vardera per 'cambiare davvero'

L'iniziativa al parco dei Principi dopo il voto nelle Marche con il risultato delle tre liste civiche, presente anche sindaco Gualtieri

La locandina e l'assessore capitolino allo Sport, Moda e Grandi Eventi, Alessandro Onorato
01 ottobre 2025 | 12.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Torna al Parco dei Principi di Roma, il prossimo 20 ottobre, alle 17.30 il movimento dei 'civici', lanciato proprio nella capitale lo scorso giugno dall'assessore capitolino allo Sport, Moda e Grandi Eventi Alessandro Onorato, con l'obiettivo di dare nuovo slancio al centrosinistra. La 'quarta gamba' delle forze che sfidano il centrodestra, messa in 'rete' con l'apporto di alcune centinaia tra sindaci e amministratori locali, dopo i segnali arrivati dal voto nelle Marche -con le tre liste civiche, a sostegno di Ricci, che fanno circa il 10% dei voti- si conta di nuovo, per confrontarsi sul progetto nazionale. "Saremo in tanti - dice all'AdnKronos lo stesso Onorato - ci saranno nomi come quello del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la sindaca di Genova, Silvia Salis, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il consigliere regionale siciliano, Ismaele La Vardera, per citare solo alcuni che hanno aderito da nord a sud". Previsto poi il saluto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

"L'iniziativa presso l'Hotel romano avrà titolo 'Giovani, scuola, merito, imprese, sanità, sicurezza. E' possibile cambiare davvero?' -svela Onorato- perché sono temi che stanno a cuore ai cittadini, quelli che qualificano davvero la proposta politica, quelli che, in alcuni casi, sono rimasti appannaggio della destra, come avvenuto per la sicurezza, che invece deve essere al centro del nostro intervento". Per rispondere positivamente alla domanda posta ai partecipanti "è urgente fare una rete, che deve divenire sistema, che deve funzionare". "Solo da qui -avverte Onorato- si potrà fare un primo vero passo avanti per arrivare a essere alternativi alla destra, perché oltre al campo largo, dobbiamo dare una visione alternativa di paese, ridare fiato a chi oggi è in difficoltà, allo stesso ceto medio che è in sofferenza".

