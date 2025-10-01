Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato

Al via oggi a Copenaghen il Consiglio europeo informale, qui a Palazzo Christiansborg. Sul tavolo due temi centrali: Ucraina e difesa europea. Il summit si svolge in una città che nei giorni scorsi ha istituito una no fly zone, dopo l'avvistamento di droni nei cieli danesi. A margine dei lavori ha parlato la premier Giorgia Meloni, che è tornata sulla vicenda della Flotilla, definendo irresponsabile l'operazione delle imbarcazioni degli attivisti arrivate al largo di Gaza. Questa sera in programma la cena di gala offerta dai reali di Danimarca. Poi, via ai lavori di un altro vertice: quello della Comunità politica europea. Qui Meloni e Macron lanceranno l’idea di una coalizione europea contro il traffico di stupefacenti. (dal nostro inviato Antonio Atte)