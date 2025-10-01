circle x black
Caso Garlasco, difesa Sempio nomina nuovo genetista: "Nessuna prova contro di lui"

Armando Palmegiani all'Adnkronos: "Elementi a suo carico mi hanno sempre lasciato molto perplesso, ritengo che non siano solidi"

Andrea Sempio - Ipa/Fotogramma
01 ottobre 2025 | 20.06
Redazione Adnkronos
Armando Palmegiani, ex poliziotto, è il nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Sostituirà l'ex generale del Ris di Parma Luciano Garofano che ha lasciato per divergenze con i legali dell'indagato. Palmegiani, andato in pensione a Roma a fine febbraio scorso, ha lavorato per 30 anni alla Scientifica e ha incrociato sulla sua strada il presunto killer Giandavide De Pau, il sopralluogo per il femminicidio di Sara Di Pietrantonio, la bomba via dei Georgofili e il riconoscimento delle vittime italiane dello tsunami.

"Gli elementi a carico di Andrea Sempio mi hanno da sempre lasciato molto perplesso, ritengo che non siano solidi e per questo ho accettato questa sfida", sono le prime parole che Armando Palmegiani ha pronunciato all'Adnkronos nelle vesti di nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio.

"L'incarico che ho assunto richiede molte competenze: l'incidente probatorio riguarda una parte dattiloscopica, una parte concerne la Bpa di cui sono esperto e c'è un fronte più investigativo", ha aggiunto Palmegiani, "Mi sento professionalmente pronto, è un incarico complesso, ma non mi sembra che ci siano grandi elementi probatori contro Sempio. Mi è sembrato giusto prendere questo incarico ricoperto finora da Luciano Garofano di cui ho da sempre stima".

