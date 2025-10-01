Israele blocca le navi della Flotilla dirette verso Gaza e dopo la prima fase dell'operazione pubblica il video che mostra Greta Thunberg. "Diverse barche della Hamas Sumud Flotilla sono state fermate in maniera sicura, i passeggeri vengono trasferiti in un porto israeliano", rende noto il ministero degli Esteri israeliano. "Greta e i suoi amici sono sani e salvi".