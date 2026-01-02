circle x black
Cerca nel sito
 

Proteste in Iran, Trump: "Usa pronti a intervenire". Teheran risponde: "Stia attento"

Il monito del presidente Usa se il Paese "sparerà e ucciderà in modo violento manifestanti pacifici". Il consigliere di Khamenei avverte su possibili "interferenze"

Teheran - Afp
Teheran - Afp
02 gennaio 2026 | 11.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Alta tensione tra Iran e Usa dopo che il presidente americano Donald Trump ha ventilato l'ipotesi di un intervento degli Stati Uniti in difesa dei manifestanti impegnati nelle proteste degli ultimi giorni.

"Se l'Iran sparerà e ucciderà in modo violento manifestanti pacifici, come sua abitudine, gli Stati Uniti accorreranno in loro soccorso. Siamo pronti a partire", quanto si legge in un post su Truth pubblicato Trump dopo il crollo del rial che ha innescato una nuova ondata di manifestazioni nella Repubblica islamica.

L'agenzia di stampa iraniana Fars ha riferito nelle ultime ore di due persone morte in scontri tra forze di sicurezza e manifestanti nella città di Lordegan, nel sudovest dell'Iran. Altre tre persone, secondo la stessa fonte, sono state uccise ad Azna e un'altra ancora a Kouhdasht, nell'ovest del Paese.

Per il gruppo a tutela dei diritti umani Hengaw, riporta la Bbc, le due persone uccise a Lordegan erano manifestanti. A Kouhdasht, stando ai media ufficiali, è stato ucciso un agente delle forze di sicurezza iraniane in scontri con manifestanti registrati mercoledì notte, ma i dimostranti - riporta ancora la rete britannica - affermano che la vittima era uno di loro, ucciso a colpi d'arma da fuoco dalle forze di sicurezza. I media ufficiali hanno segnalato nelle scorse ore anche 13 feriti tra Polizia e Basij a causa del lancio di pietre a Kouhdasht.

Le manifestazioni sono iniziate domenica a Teheran e poi si sono estese ad altre zone del Paese.

L'avvertimento di Teheran: "Trump stia attento"

Al presidente americano risponde intanto Ali Larijani, consigliere della Guida Suprema iraniano Ali Khamenei, che ha consigliato a Trump di "stare attento" a intervenire in Iran.

"Trump dovrebbe sapere che qualsiasi interferenza americana in questa questione interna equivarrebbe a destabilizzare l'intera regione e a danneggiare gli interessi americani", ha scritto Larijani su 'X'. "Dovrebbe stare attento con i suoi soldati", ha aggiunto Larijani, a capo del massimo organo di sicurezza iraniano. "La sicurezza nazionale dell'Iran è una linea rossa", ha continuato.

Nel post Shamkhani esordisce citando Iraq, Afghanistan e Gaza e afferma che "gli iraniani conoscono bene i bilanci del 'salvataggio' degli Usa". "Verrà tagliata con una risposta che porterà a pentirsi qualsiasi mano interventista si avvicini con pretesti alla sicurezza dell'Iran - ha scritto - La sicurezza nazionale dell'Iran è una linea rossa, non materiale per post avventurieri".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Iran Usa proteste iran iran proteste iran usa
Vedi anche
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza