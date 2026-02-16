circle x black
Cerca nel sito
 

Incidente A1, camion invade carreggiata: tratto chiuso e traffico in tilt

Un camion invade l'altra carreggiata tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello

Un'auto della polizia in Autostrada
Un'auto della polizia in Autostrada
16 febbraio 2026 | 09.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Traffico bloccato sull'Autostrada A1 tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello. Un camion oggi 16 febbraio ha invaso la carreggiata opposta al chilometro 311, nel territorio comunale di Rignano sull'Arno, in Toscana, in direzione sud. Dalle ore 8:25 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre della sede centrale e del distaccamento di Figline Valdarno, sono impegnati per l'incidente stradale che si è verificato nel tratto compreso tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. E' stata inoltre inviata un’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest per la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza della sede stradale. Il traffico è stato bloccato su entrambe le carreggiate, con pesanti ripercussioni alla circolazione. Non sono state diffuse ulteriori informazioni su eventuali feriti.

Sul posto, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della Direzione del quarto tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, sono stati registrati rapidamente 3 km di coda in aumento verso Roma. Inoltre Autostrade ha registrato in tempi brevi 4 km di coda in carreggiata opposta, dove si circola su due corsie verso Firenze.

Chi viaggia in direzione Firenze può uscire a Incisa, seguire le indicazioni per Firenze sud, da cui è possibile rientrare in A1. Chi viaggia in direzione Roma, deve uscire a Firenze sud, seguire le indicazioni per Incisa, da cui è possibile rientrare in A1.

Per le lunghe percorrenze da Roma verso Bologna, Autostrade consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la Ss715 Siena-Bettolle verso Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta. Per le lunghe percorrenze da Bologna verso Roma, Autostrade consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la Ss715 Siena-Bettolle verso Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente a1 incidente autostrada a1
Vedi anche
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza