circle x black
Cerca nel sito
 

Iran,Larijani: "Permetteremo ad Aiea di ispezionare siti nucleari"

Teheran apre alle ispezioni nei siti nucleari anche ai siti sotterranei ma blinda il programma missilistico: "Non negozieremo". Il ministro degli Esteri Araghchi a Ginevra per i colloqui con gli Usa: "Sottomissione alle minacce non è sul tavolo negoziati"

Iran,Larijani:
16 febbraio 2026 | 09.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Gli ispettori dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, potranno ispezionare i siti nucleari dell'Iran. Lo ha dichiarato Ali Larijani, segretario del Consiglio superiore per la sicurezza dell'Iran. "Per dimostrare che l'Iran non è alla ricerca di armi nucleari, permetteremo agli ispettori dell'Aiea di ispezionare i nostri siti nucleari, anche quelli che si trovano nel sottosuolo e sulle montagne'', ha affermato, ribadendo tuttavia che "la questione missilistica riguarda la sicurezza nazionale dell'Iran e non negozieremo su questo''.

''I negoziati devono essere equi, significativi e privi di tattiche dilatorie'', ha aggiunto mentre il ministro degli Esteri Abbas Araghchi è arrivato a Ginevra, dove domani si terranno colloqui con gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran. La delegazione americana sarà guidata dall'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff e dal consigliere di Donald Trump Jared Kushner.

In un post su X il ministro degli Esteri iraniano ha sottolineato che "la sottomissione alle minacce non è sul tavolo dei negoziati''. Araghchi a Ginevra incontrerà ''insieme agli esperti nucleari, Rafael Mariano Grossi'', il direttore generale dell'Aiea. Sarà ''una discussione tecnica approfondita'', ha affermato. Il ministro degli Esteri iraniano ha poi annunciato un incontro con il capo della diplomazia dell'Oman, Badr Albusaidi, ''in vista dell'incontro diplomatico con gli Stati Uniti di martedì'', domani, nei quali Muscat sta svolgendo un ruolo di mediazione. ''Sono a Ginevra con idee concrete per raggiungere un accordo giusto ed equo. Ciò che non è sul tavolo: la sottomissione prima delle minacce'', ha affermato il capo della diplomazia iraniana.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Larijani iran news iran nucleare iran usa iran trump iran guerra iran notizie iran usa notizie
Vedi anche
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza