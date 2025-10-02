circle x black
Cerca nel sito
 

Corteo pro-Pal a Milano, le proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera"

02 ottobre 2025 | 20.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Il corteo pro Palestina di Milano causa le proteste degli automobilisti bloccati nel traffico. Un'automobilista, bloccata in fila, ha gridato "dovreste andare tutti in galera". Un uomo, fermo ad un semaforo, ha gridato qualche improperio ai manifestanti ed è è stato preso di mira da alcuni ragazzi che gli hanno risposto spiegando i motivi della manifestazione. Alle proteste dell'uomo qualcuno ha anche risposto tirando un calcio alla vettura, ma è stato velocemente richiamato dagli altri manifestanti che hanno cercato di riportare gli animi alla calma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
corteo pro pal Milano corteo pro pal Milano traffico tilt corteo pro pal milano traffico oggi corteo pro pal traffico tilt oggi
Vedi anche
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza