Corteo pro-Pal a Milano, le proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera"

Il corteo pro Palestina di Milano causa le proteste degli automobilisti bloccati nel traffico. Un'automobilista, bloccata in fila, ha gridato "dovreste andare tutti in galera". Un uomo, fermo ad un semaforo, ha gridato qualche improperio ai manifestanti ed è è stato preso di mira da alcuni ragazzi che gli hanno risposto spiegando i motivi della manifestazione. Alle proteste dell'uomo qualcuno ha anche risposto tirando un calcio alla vettura, ma è stato velocemente richiamato dagli altri manifestanti che hanno cercato di riportare gli animi alla calma.