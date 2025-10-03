“Questa è una bella giornata di mobilitazione che sarà enormemente partecipata, che mostra che l’Italia oggi è migliore di chi la governa”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine del corteo della Cgil che si sta svolgendo a Piazza Vittorio. “È uno sciopero per Gaza, per una Palestina libera e per mettere fine ai crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania per arrivare finalmente al riconoscimento dello Stato palestinese”, continua Schlein.

“Stiamo vedendo un’onda di partecipazione importante, ci saremo anche noi come Partito Democratico, in solidarietà con ciò che è accaduto alle attiviste e agli attivisti della Flotilla, fermati da Israele con un atto di pirateria in mezzo alle acque internazionali. Non è accettabile, non abbiamo sentito, dal nostro governo, una parola di critica rispetto a ciò che è accaduto”. Schlein conclude ribadendo che le detenzioni “degli attivisti sono illegali e - spiega - insistiamo affinché possano essere liberati e fare velocemente rientro a casa”.