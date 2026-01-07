circle x black
Foggia, assalto a furgone portavalori su autostrada A14: esplosivo per aprire blindato

Nella fuga i banditi hanno incendiato tre veicoli per ostacolare le forze dell'ordine

07 gennaio 2026 | 17.51
Redazione Adnkronos
Una banda ha messo a segno una rapina ad un portavalori sul tratto foggiano dell'autostrada A14 Bologna Taranto, all'altezza del km 595 tra Cerignola est e il bivio per la A16 Napoli Canosa. Preso di mira un veicolo blindato che viaggiava in direzione sud. Secondo la prima ricostruzione, i banditi hanno esploso dei colpi d'arma da fuoco a scopo intimidatorio e hanno utilizzato esplosivo per aprire il blindato. Nella fuga hanno incendiato tre veicoli per ostacolare le forze dell'ordine. Sono in corso accertamenti della Polizia stradale e sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico, con deviazione dei veicoli in transito. Per quelli diretti verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Cerignola est, dove si registra un km di coda, è consigliato di immettersi sulla strada statale 16 Adriatica verso Bari, proseguire in direzione Canosa/Barletta e rientrare in autostrada a Canosa, percorso inverso per il traffico diretto verso Pescara. Per il traffico dalla A16 Napoli-Canosa e diretto verso Pescara, è consigliato uscire a Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Cerignola est. In direzione di Pescara ci sono tre km di coda per materiali dispersi in carreggiata dopo il bivio per la A16. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia.

