Gli Stati Uniti stanno tentando di sequestrare una petroliera collegata a Venezuela e Russia dopo oltre due settimane di inseguimento nell’Atlantico. Secondo i media statunitensi, all’operazione partecipano Guardia Costiera e forze militari americane; Russia Today riferisce inoltre che un elicottero con militari a bordo avrebbe cercato di atterrare sulla nave. L’unità, precedentemente chiamata Bella 1 e ora ribattezzata Marinera, ha cambiato bandiera adottando quella russa e avrebbe dipinto il tricolore sullo scafo per evitare un possibile abbordaggio.

In passato la petroliera aveva eluso il "blocco" statunitense contro le navi sanzionate e aveva respinto un precedente tentativo di ispezione al largo del Venezuela. Secondo società specializzate in monitoraggio navale e oil tracking, come Windward, la Marinera avrebbe trasportato greggio venezuelano ed è sospettata da Washington di violare il regime sanzionatorio, inclusi carichi di petrolio iraniano.

Media americani riportano che la Russia avrebbe inviato navi militari per scortarla e, in un caso, anche un sottomarino, mentre le autorità statunitensi valutano un nuovo intervento, preferendo il sequestro all’affondamento. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha ribadito di essere pronto ad agire contro navi e soggetti sottoposti a sanzioni.