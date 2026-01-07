circle x black
Ucraina, Trump: "Senza il mio coinvolgimento sarebbe tutta della Russia"

Il presidente rivendica la sua azione su Truth: "Senza di noi Russia e Cina avrebbero zero paura della Nato"

Donald Trump (Afp)
07 gennaio 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
"Senza il mio coinvolgimento, la Russia avrebbe tutta l'Ucraina in questo momento". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, interviene così in un post su Truth Social in cui rivendica la sua azione sul versante Mosca-Kiev e sul fronte Nato.

"La Russia e la Cina hanno zero paura di una Nato senza gli Stati Uniti e dubito che (l'Alleanza, ndr) ci sarebbe per noi se ne avessimo davvero bisogno", scrive il presidente americano evidenziando che "l'unica Nazione che Cina e Russia temono e rispettano sono gli Stati Uniti" così come lui li ha "ricostruiti".

Trump ricorda a "tutti quei grandi fan della Nato" che la spesa degli Stati membri per la difesa "era al 2% del Pil e la maggior parte non pagava finché non sono arrivato io". Secondo il tycoon, gli Usa stavano pagando "scioccamente" al posto degli altri membri dell'Alleanza, ma nel momento in cui ha chiesto agli alleati di aumentare la spesa al 5% del Pil, tutti hanno pagato "immediatamente", anche se "dicevano che non si poteva fare".

"Ricordate, inoltre, che io da solo ho messo fine a otto guerre e la Norvegia, membro della Nato, scioccamente ha scelto di non darmi il Premio Nobel per la Pace - aggiunge Trump - Ma questo non importa. Ciò che conta è che ho salvato milioni di vite".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Ucraina Russia Trump
