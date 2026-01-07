L'annuncio di Trump: "I proventi saranno gestiti da me, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, per garantire che siano utilizzati a beneficio del popolo"

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che le autorità ad interim del Venezuela consegneranno agli Stati Uniti tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio autorizzato e "di alta qualità", che saranno venduti a prezzo di mercato e i cui proventi saranno sotto il suo controllo come presidente.

"I proventi saranno gestiti da me, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, per garantire che siano utilizzati a beneficio del popolo del Venezuela e degli Stati Uniti - ha spiegato su Truth Social -, Ho chiesto al Segretario all'Energia Chris Wright di attuare immediatamente questo piano. Il petrolio sarà trasportato da navi cisterna e portato direttamente ai moli di scarico negli Stati Uniti".