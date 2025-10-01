Tensione a Roma, dove in serata un corteo di circa 5000 persone si è mosso per le vie del centro per protestare contro l'azione di Israele nei confronti delle navi della Flotilla. Il corteo Pro Pal si sono mossi da piazza dei Cinquecento dirigendosi verso piazza Barberini. Il serpentone è arrivato a via del Tritone dove ha trovato uno sbarramento della polizia schierata in tenuta antisommossa. I manifestanti hanno chiesto di arrivare verso Palazzo Chigi.