La foca monaca arriva a Numana, spunta la ricompensa: "1000 euro se non la disturbate"

L'animale ha bisogno di riposare, ma curiosi armati di cellulare si avvicinano troppo

La foca monaca - (Immagine da Facebook)
La foca monaca - (Immagine da Facebook)
25 dicembre 2025 | 16.57
Redazione Adnkronos
Una foca monaca si riposa sulla spiaggia di Numana, nelle Marche. E spunta la ricompensa per chi la lascia in pace. L'esemplare della specie protetta attira la curiosità delle persone, c'è chi si avvicina per una foto e disturba l'animale, che si avvicina all'acqua per allontanarsi dagli 'intrusi'.

Gli esemplari di foca monaca raggiungono le spiagge per riposare e hanno bisogno di 24 ore di tranquillità per recuperare energie. E' opportuno quindi mantenersi a distanza e, eventualmente, documentare la loro presenza senza avvicinarsi: la presenza di persone spingerebbe l'animale a rientrare in acqua pur senza riposo. In particolare, se la foca si muove, non bisogna porsi tra l'esemplare e il mare, che per l'animale è la meta da raggiungere.

Sui social spicca il post di Emanuele Coppola, uno dei principali esperti quando si parla di foca monaca in Mediterraneo. "Purtroppo ancora non riusciamo a comportarci come si dovrebbe. Questa mattina un nostro amico ha notato la foca che dormiva sotto delle strutture accanto all'albergo. È poi giunto un signore con il cellulare che pur di fare il "suo" inutile ritratto, si è avvicinato moltissimo. Il nostro amico Simone Gatto ha tentato in ogni modo di dissuadere il signore con il cellulare, senza però riuscirci. La foca si è svegliata ed è tornata in mare. Non so più come dirlo, ma animali in questo stato hanno bisogno di stare a terra anche più di 24 ore continuative", il messaggio di Coppola, che quindi cerca una soluzione estrema: "Ho deciso di offrire un premio di 1.000,00 (mille/00) Euro a un comitato di cittadini che riuscisse a sorvegliare e documentare la sosta della foca in un riparo da lei scelto, per più di 24 ore".

