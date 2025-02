Fondazione Bicocca, rettrice Iannantuoni: “Piattaforma di connessioni per il futuro”

“Il nostro approccio è multidisciplinare, innovativo e diverso, com’è diversa Bicocca, e si propone come una piattaforma di connessioni per il futuro, come abbiamo voluto chiamare la giornata di oggi, e aspettiamo tutte le imprese del terzo settore, gli Irccs, gli istituti di cura, le scienze della vita, per dare una speranza diversa al nostro Paese”. Così Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’università degli studi di Milano Bicocca all’evento ‘Connessioni per il futuro’, con cui l’università ha presentato la Fondazione Bicocca. La presentazione si è tenuta presso l’Aula magna dell’Ateneo ed ha visto la partecipazione del presidente della Fondazione e prorettore vicario dell'università Milano-Bicocca Marco Orlandi, degli assessori Alessia Cappello e Guido Guidesi e del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli.