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Fondazione Cecchettin: "Parità di genere sia obiettivo condiviso"

‘Percorso non privo di ostacoli, ma aumenta la sensibilità attorno al tema’

Gino Cicchettin - Foto Adnkronos
Gino Cicchettin - Foto Adnkronos
12 giugno 2026 | 14.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“I dati Istat e quelli di numerose associazioni confermano che la strada da percorrere per colmare il divario di genere è ancora lunga. Il tema di questa giornata è fondamentale: la parità deve essere un obiettivo condiviso da tutti, un traguardo collettivo”. Sono le parole di Gino Cicchettin, Fondazione Giulia Cicchettin, intervenuto oggi a Roma alla tappa della campagna di Coop sulla differenza di genere “Close the Gap”, che oggi ha trovato il suo spazio nella Capitale all’interno della Galleria Alberto Sordi.

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“Come Fondazione Giulia Cecchettin, stiamo portando avanti il nostro impegno, concentrandoci soprattutto sull'educazione - riprende il fondatore della Fondazione - Crediamo fermamente che per abbattere questo gap si debba partire dai banchi di scuola, già dalla primaria e dall'infanzia: solo così potremo formare generazioni capaci di guardare l’altro come un proprio pari, riconoscendo a ogni individuo gli stessi diritti e le stesse opportunità”.

“Il percorso è complesso e non privo di ostacoli - osserva Cecchettin - ma la sensibilità pubblica è in crescita, sostenuta anche dal crescente impegno delle aziende che scelgono di promuovere attivamente questi valori. Non ci fermeremo: la ricerca e i dati internazionali confermano che l'implementazione di percorsi di educazione sessuo affettiva porta a una significativa riduzione di violenze e femminicidi. È tempo di contrastare con determinazione pregiudizi e teorie prive di fondamento scientifico. Concentrandoci concretamente sul benessere dei giovani e della società, saremo in grado di compiere le scelte giuste per il futuro”, conclude Cecchettin.

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Tag
parità di genere differenza di genere educazione sessuo affettiva
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