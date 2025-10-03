circle x black
Food, chef Varese: "Preparazioni più genuine grazie a robot ad altissima tecnologia"

03 ottobre 2025 | 15.32
Redazione Adnkronos
"Il mio mestiere è antico, fatto di tradizionalità, passione, temperature, consistenze. Negli anni anche questo lavoro fortunatamente è diventato più tecnologico e da qualche tempo, grazie ad un robot da cucina ad alte prestazioni che permette di non aggiungere chimica. Attraverso la tecnologia puoi evitare quindi di aggiungere qualcosa che non fa bene". Lo afferma Viviana Varese, chef e imprenditrice, all'evento 'The ConversAItion – dialoghi di agricoltura e innovazione' svoltosi al Made Competence Center e organizzato da Syngenta Italia in occasione della Milano Digital Week, della quale l'azienda è partner ufficiale per l'edizione 2025.

