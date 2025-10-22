circle x black
Formazione, Aurigemma: "Difensore civico avvicina istituzioni e cittadini"

Anche il presidente del Consiglio regionale parteciperà agli incontri con le studentesse e gli studenti

Formazione, Aurigemma:
22 ottobre 2025 | 13.29
Redazione Adnkronos
"Il Difensore civico svolge un ruolo importante. Riduce la distanza che spesso si crea tra i cittadini e le istituzioni. Vogliamo continuare a valorizzare la figura che sa comunicare le esigenze e le problematiche dei cittadini del territorio". Sono le parole del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marino Fardelli, partecipando, oggi a Roma, alla presentazione del progetto ‘Il difensore civico sui banchi di scuola’. Un’iniziativa che mira ad avvicinare i giovani alla figura eletta dal Consiglio regionale con il compito di tutelare il cittadino dagli abusi, ritardi e negligenze della Pubblica Amministrazione.

Attraverso incontri, laboratori e momenti di confronto, l’iniziativa porterà il Difensore civico a dialogare direttamente con studenti e istituti scolastici del territorio sui temi dei diritti, della cittadinanza attiva e della giustizia sociale. Anche il presidente del Consiglio regionale parteciperà agli incontri con le studentesse e gli studenti: "Andrò nelle scuole a presentare i progetti e faremo in modo che ogni consigliere, di qualsiasi partito, colore o bandiera, possa accompagnare il Difensore civico in questo percorso - fa sapere Aurigemma - È importante che la Regione svolga il suo ruolo istituzionale e che sappia diffondere la consapevolezza sul ruolo e sulle competenze del Difensore civico".

