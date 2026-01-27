circle x black
Frana a Niscemi, il sindaco agli abitanti: "State a casa"

Massimiliano Conti: "Non superate le zone rosse". Oggi sopralluogo Schifani e Ciciliano

La frana a Niscemi
La frana a Niscemi
27 gennaio 2026 | 07.33
Redazione Adnkronos
"E' una frana drammatica, non voglio che qualcuno prenda sottogamba questo evento. Per fortuna non si sono registrati feriti ma solo danni a case. E oggi state a casa". Così, in una diretta social, il sindaco di Niscemi (Caltanissetta) Massimiliano Conti, rivolgendosi agli abitanti del comune colpito dalla frana.

"Faremo di tutto intanto per mettere in sicurezza il territorio - ha detto - state a casa e seguite le indicazioni. Le scuole resteranno chiuse. Vi invito a non superare il limite della zona transennata. Faremo di tutto per risolvere il problema. E' una ulteriore ferita grave che la nostra città subisce. E' un momento drammatico. Siamo tutti provati".

Oggi sopralluogo Schifani e Ciciliano

Questa mattina, alle 10.30 il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani sarà al Centro operativo comunale (Coc) di Niscemi, per un sopralluogo e per fare il punto sulla frana che ha interessato il territorio assieme al capo del dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano e al capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina.

Geologi: "Fragilità territorio presenta il conto"

“Stiamo seguendo con molta attenzione la frana, di notevole estensione, che sta interessando il territorio di Niscemi. Il dissesto, riattivato circa 10 giorni fa, secondo quanto si sta rilevando, riguarda la sostanziale evoluzione di quello che nell’anno 1997 causò ingenti danni. La fragilità del territorio presenta ancora una volta il proprio conto e lo fa in maniera molto salata visto il grande numero di persone che hanno dovuto, precauzionalmente, lasciare le proprie abitazioni. Le strutture di Protezione civile stanno eseguendo le verifiche necessarie ad assicurare, prima di ogni cosa, la salvaguardia della popolazione", ha dichiarato il geologo siciliano Michele Orifici, vicepresidente nazionale della Società italiana di Geologia ambientale.

"Il recente ciclone Harry e la frequenza con cui eventi meteo sempre più potenti si abbattono nell’area del Mediterraneo, ci impongono di guardare al futuro in maniera molto più attenta; occorrono azioni strategiche di adattamento al cambiamento climatico molto rapide con priorità a quei territori che, per le proprie caratteristiche geologiche, sono storicamente esposti al dissesto e al rischio idrogeologico. La “resilienza” al clima che cambia, oggi passa dal ruolo che ognuno, popolazione, tecnici, istituzioni, può e deve avere”.

