Frana a Niscemi, notte al Palasport per oltre 500 sfollati

Nel paese di circa 25 mila abitanti, oggi le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse

26 gennaio 2026 | 07.59
Redazione Adnkronos
Notte al Palasport Pio La Torre di Niscemi (Caltanissetta) per gli oltre 500 cittadini sfollati dopo la frana che si è attivata ieri pomeriggio nell’area del torrente Benefizio. Attivato dal sindaco Massimiliano Conti il Centro operativo comunale. Nel paese di circa 25 mila abitanti, oggi le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse.

Il movimento franoso ha interessato la strada provinciale SP10, nel tratto di collegamento con il centro abitato, in particolare in prossimità del quartiere Sante Croci, con un cedimento stimato di circa sei metri. A scopo precauzionale, le autorità di Protezione Civile hanno disposto l’evacuazione delle 500 persone residenti nelle aree esposte al rischio. Su disposizione del direttore generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, sono arrivate da Palermo centinaia di brandine per le aree di accoglienza per gli sfollati presso il Palazzetto dello Sport “Pio La Torre”.

Il direttore generale Salvo Cocina, in stretto raccordo con il presidente della regione Renato Schifani, è da ieri seta sui luoghi dell’evento "per seguire direttamente l’evoluzione della situazione e coordinare le attività operative". Sul posto sono operativi anche i Vigili del fuoco, il sindaco di Niscemi, i tecnici comunali e i tecnici del Dipartimento regionale della Protezione civile.

Sono inoltre in corso da ieri sera, da parte dei tecnici comunali e del DRPC, rilievi e approfondimenti geologici finalizzati "a verificare l’eventuale correlazione tra il fenomeno franoso in atto e quello verificatosi lo scorso 16 gennaio, che ha interessato l’area di Belvedere–Canale e la strada provinciale SP12".

