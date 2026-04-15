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Frana a Niscemi, 13 indagati per disastro colposo

Lo ha detto il Procuratore capo di Gela Salvatore Vella nel corso di una conferenza stampa in Tribunale

Niscemi (Fotogramma/Ipa)
Niscemi (Fotogramma/Ipa)
15 aprile 2026 | 11.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono tredici le persone indagate dalla Procura di Gela (Caltanissetta) nell'ambito della inchiesta sulla frana di Niscemi (Caltanissetta) per disastro colposo. Lo ha detto il Procuratore capo Salvatore Vella nel corso di una conferenza stampa in Tribunale. Sono decine le audizioni condotte dalla magistratura, che ha sentito in questi mesi tecnici, funzionari e dirigenti, tutti ascoltati come persone informate sui fatti. Oggi la svolta con i 13 indagati.

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