Nei fondi per Sicilia, Sardegna e Calabria sono compresi anche i 100 milioni già stanziati in precedenza. Via libera del Consiglio dei ministri anche a dl bollette e pre-intese su autonomia con Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria

Un miliardo di euro per i danni causati dal ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna e dalla frana di Niscemi. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge e le delibere di protezione civile necessari per far fronte ai danni. Nei fondi sono compresi i 100 milioni già stanziati in precedenza.

Dei fondi stanziati 5 milioni vanno a sostegno del turismo nelle tre regioni italiane. "Con i 5 milioni stanziati - ha affermato la ministra del Turismo Daniela Santanchè - concentreremo le nostre azioni su una campagna di comunicazione e promozione internazionale, come ci hanno richiesto le stesse Regioni e associazioni di categoria, per evitare che ai danni già ingenti sofferti da Sicilia, Calabria e Sardegna, si aggiunga un danno di immagine che comprometta il turismo".

"Metteremo in campo un insieme organico di azioni strategiche - ha aggiunto la ministra - che presenteremo alla prossima Fiera di Berlino, proprio perché la Germania rappresenta uno dei principali mercati di riferimento delle tre Regioni. Come sempre, il Governo Meloni c'è e fa la sua parte a sostegno dei territori, delle imprese e dei lavoratori. Il nostro obiettivo è di sostenere il turismo in queste aree, lavorando a stretto contatto con le istituzioni locali e le associazioni di categoria creando una sinergia vincente”, conclude Santanchè.

Approvato in Cdm anche il decreto bollette. Il provvedimento contiene "misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico".

Via libera in Consiglio dei ministri alle pre-intese sull'autonomia. Si tratta di otto schemi di intesa preliminare tra il governo e Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Disco verde anche per il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e per un altro decreto legislativo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante l'istituzione dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.