"Giacomo Bongiorni era un mio compagno di classe". Inzia così il messaggio di Francesca Fialdini condiviso in un post su Facebook in cui ha espresso tutto il suo dolore per il 47enne morto nella notte di domenica 12 aprile in piazza Felice Palma, nel centro cittadino di Massa sotto gli occhi del figlio di 11 anni. "Sapere che è morto a causa di una violenza degenerata, messa in atto da ragazzini è doppiamente doloroso", si legge.

Fialdini ha ricordato la tragedia avvenuta facendo una riflessione sull'educazione dei giovani e sulle responsabilità collettive: "Giacomo era un papà, e ha agito in quanto tale oltre che da cittadino. Mi chiedo ora dove siano i papà di quei ragazzi e anche dove siano gli altri cittadini, quelli che ci governano pensando che parlare di educazione emotiva a scuola non serva a nulla. Ma anche quelli che non mettono in piedi nessuna offerta alternativa credibile per i giovani, che oggi hanno evidentemente bisogno di altro per una socializzazione sana e rispettosa".

La conduttrice ha rivolto un pensiero al figlio di Bongiorni, testimone della tragedia: "Ora però piango un compagno di giochi, un padre di famiglia, e anche un bambino - suo figlio - che ha visto tutto. Come città dovremmo stare vicino alla sua famiglia. Non con la rabbia della vendetta ma con la salda convinzione che questa tragedia debba trasformare le coscienze di questa comunità ferita. E impoverita. Ciao Giacomo! Ragazzone sorridente", ha concluso Fialdini.