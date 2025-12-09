circle x black
Frontale tra auto e bus con a bordo studenti, incidente a Maniago (Pordenone): un morto

Deceduto il conducente del veicolo, il conducente del bus portato in elicottero a Udine: ci sono volute due ore per liberarlo dalle lamiere. Cinque invece gli studenti rimasti feriti

Vigili del fuoco e ambulanza - (Fotogramma/Ipa)
09 dicembre 2025 | 10.55
Redazione Adnkronos
Un uomo è morto oggi a Maniago (Pordenone) nello scontro frontale tra la sua auto e un autobus interurbano della Atap con a bordo una quindicina di studenti.

L’incidente è accaduto lungo la strada regionale 464 di Spilimbergo che è stata chiusa per permettere i soccorsi. I vigili del fuoco hanno impiegato due ore per liberare il conducente del bus rimasto incastrato tra le lamiere trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Udine.

Cinque invece gli studenti rimasti leggermente feriti portati all’ospedale di Pordenone. A causare l’incidente sarebbe stato il sorpasso azzardato del conducente dell’auto, forse abbagliato dal sole, a un trattore che viaggiava nella sua stessa direzione.

