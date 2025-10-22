circle x black
Frosinone, cade dal balcone al terzo piano: grave 13enne

Il ragazzino ha riportato un politrauma. E' ricoverato in terapia intensiva pediatrica al Gemelli, non è in pericolo di vita

Ambulanza (Fotogramma)
22 ottobre 2025 | 20.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno studente di 13 anni è precipitato dal balcone dell'appartamento in cui vive con la famiglia al terzo piano di una palazzina di via Guido Rossa a Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone). il ragazzino è caduto nell'aiuola presente nel condominio riportando un politrauma degli arti superiori e toracico, ma è rimasto cosciente. Giunto sul posto il personale medico del 118, il 13enne è stato trasportato con l'elicottero, in codice rosso, al policlinico Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato in terapia intensiva pediatrica. La prognosi resta riservata, ma non è in pericolo di vita.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri - arrivati insieme ai sanitari del 118 - il 13enne era solo in casa. La mamma era da poco uscita per recarsi alla scuola della figlia più piccola. A dare l'allarme dell'incidente, avvenuto intorno alle 15.30, sono stati i vicini di casa. L'ipotesi più accreditata seguita dai carabinieri è che si tratti di un incidente domestico. Non sono infatti emerse particolari criticità, sia in ambito scolastico che familiare, legate alla vita del ragazzino, che questa mattina è andato regolarmente a scuola.

Sant'Elia Fiumerapido Frosinone 13enne cade dal balcone ragazzino cade dal balcone
