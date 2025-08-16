circle x black
Cerca nel sito
 

Furto in casa avvocato Filippo de Jorio a Ponte Milvio, rubati gioielli per 400mila euro

L'avvocato, 92enne ex esponente della Democrazia Cristiana, non era in casa al momento del colpo

- FOTOGRAMMA
- FOTOGRAMMA
16 agosto 2025 | 14.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Furto da 400mila euro nell'abitazione dell'avvocato Filippo de Jorio. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, i ladri sono entrati nel suo appartamento in via Courmayeur, a ponte Milvio, pochi minuti prima delle 21, dopo aver forzato una portafinestra, rubando i gioielli nascosti in casa per un valore complessivo di 400mila euro. Sul posto i poliziotti che hanno preso contatti con il figlio della vittima. L'avvocato, 92enne ex esponente della Democrazia Cristiana, non era in casa al momento del colpo. (di Silvia Mancinelli)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
avvocato de jorio furto in casa ponte milvio
Vedi anche
Putin, raffica di domande sull'Ucraina: smorfie e nessuna risposta - Video
Trump-Putin, stretta di mano e sorrisi prima del vertice - Video
News to go
Bollette luce e gas, cosa cambia dal 2026
Abbandono di cani e gatti in Italia: i numeri, cosa si rischia
Schlein: "Ecco 5 priorità per ridare speranza al Paese" - Video
Schlein: "Salario minimo e prezzo energia, governo intervenga subito" - Video
News to go
Ferragosto fuori casa per 6 italiani su 10
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza