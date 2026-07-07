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Furto di fiale di Fentanyl, Ordine dei medici di Roma: "Allerta alta, rischio mercato illegale e studi clandestini"

All'Adnkronos Salute Antonio Magi (Omceo): "Non c'è dubbio, si tratta di un'azione su commissione"

Fiala di Fentanyl - (Foto Fotogramma)
Fiala di Fentanyl - (Foto Fotogramma)
07 luglio 2026 | 14.10
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"L'allerta è massima. Abbiamo attivato tutti i nostri canali per raccogliere informazioni sulle 80 fiale di Fentanyl rubate dalla farmacia dell'ospedale Israelitico di via Fulda, a Roma. Dobbiamo capire se finiranno nel mercato illegale della droga, per essere utilizzate nel taglio di altre sostanze, oppure se saranno destinate a studi clandestini dove vengono eseguiti interventi abusivi, un'ipotesi che ci preoccupa particolarmente. Al momento non abbiamo segnalazioni, ma la preoccupazione è molto alta". Lo dichiara all'Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell'Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli odontoiatridei di Roma (Omceo), commentando il furto del potente anestetico nella sede dell'ospedale alla Magliana Vecchia, tra il 22 e il 24 giugno scorsi secondo l’azienda ospedaliera.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella che le fiale possano essere destinate ad ambulatori medici clandestini. A Roma, come emerso da precedenti indagini, ne sono stati individuati diversi: alcuni riconducibili a comunità straniere, altri allestiti da professionisti, anche italiani, attivi soprattutto nel settore della medicina estetica, dove la disponibilità di un anestetico potente può risultare funzionale all'esecuzione di interventi abusivi. Anche in tempi recenti le forze dell'ordine hanno scoperto locali adibiti a sale operatorie clandestine, privi delle necessarie autorizzazioni e gestiti da persone senza abilitazione medica. In alcuni casi sono stati sequestrati farmaci di provenienza sospetta.

"Riteniamo senza dubbi che si tratti di un furto su commissione. Se i colleghi avranno informazioni utili, ce le faranno sapere" conclude Magi.

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fentanyl furto ospedale israelitico ordime medici roma omceo magi Furto Fentanyl Mercato illegale Studi clandestini
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