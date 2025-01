I ladri si sono introdotti nell'appartamento e hanno portato via Rolex, Bulgari e Chanel, diamanti per circa 150mila euro e 1300 euro in contanti

Furto sabato scorso nella casa del figlio di Moira Orfei a Roma. I ladri si sono introdotti nell'appartamento vuoto e hanno portato via una decina di orologi in oro, tra Rolex, Bulgari e Chanel, diamanti per circa 150mila euro e 1300 euro in contanti. Quando Stefano Orfei, 58 anni, è rientrato a casa si è accorto del furto e ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Ponte Milvio.