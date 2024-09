Futuro ospedale S.Andrea Roma, Dg: "Al fianco dei cittadini e valorizziamo operatori"

E' il punto di riferimento sanitario per le periferie Nord e Nord-Est di Roma e per il territorio settentrionale della provincia. L'Aou Sant'Andrea sta cambiando pelle sia dal punto di vista 'fisico' con il suo ampliamento, con i lavori che procedono, che per la mission

E' il punto di riferimento sanitario per le periferie Nord e Nord-Est di Roma e per il territorio settentrionale della provincia. L'Aou Sant'Andrea sta cambiando pelle sia dal punto di vista 'fisico' con il suo ampliamento, con i lavori che procedono, che per la mission "sempre di più al fianco dei cittadini - con presa in carico della persona e la personalizzazione delle cure - e nel valorizzare i nostri operatori, medici e infermieri. Siamo un ospedale in crescita, con l'ampliamento della rete regionale siamo passati da 460 a 548 posti letto, la nostra qualità è la forte collaborazione tra professionisti. I lavori per la palazzina oncologica procedono e siamo anche nei tempi per quelli del Giubileo". A fare il punto con l'Adnkronso Salute è Daniela Donetti, direttore generale dell'Aou Sant’Andrea di Roma.

L'ospedale universitario è da tempo molto attento alla comunità che lo circonda, "collaboriamo con le Asl 1, 4 e 5 per il Dm 70, stiamo investendo sull'alta complessità con il Centro cuore, potenzieremo la chirurgia toracica, stiamo investendo anche sui percorsi oncologici. Inoltre - ricorda la Dg da due anni alla guida del Sant'Andrea - c'è un impegno sul fronte del rinnovamento tecnologico e le terapie innovative. Il 28 ottobre faremo un evento sulla Medicina di precisione, su cui puntiamo molto e c'è in sviluppo il 'Tumor board'". A marzo scorso è stato presentato il nuovo percorso 'Tobia', che offre ai pazienti con gravi difficoltà cognitive o relazionali percorsi facilitati per effettuare prestazioni diagnostiche e terapeutiche utili a prevenire e curare patologie non direttamente legate al disturbo principale da cui sono affetti. Sempre quest'anno è stata inaugurata la nuova Centrale operativa ospedaliera del Sant'Andrea: la struttura multiprofessionale, inserita nel piano di edilizia sanitaria della Regione Lazio finanziato con fondi Pnrr, andrà a rafforzare la rete ospedale-territorio per la continuità delle cure. Medici di direzione sanitaria, 'bed manager', assistenti sociali, psicologi, care manager, amministrativi metteranno insieme le diverse competenze necessarie per valutare i bisogni clinici e socio-assistenziali delle persone e garantire continuità e coerenza nella transizione delle cure, in sinergia con i colleghi del territorio.

Sul fronte personale, questione molto 'calda' per le aziende ospedaliere, "abbiamo un piano del fabbisogno autorizzato dalla Regione Lazio con le assunzioni autorizzate, ma - precisa Donetti - c'è comunque lo scoglio delle figure professionali mancanti a livello nazionale dove ci sono criticità nell'emergenza-urgenza e per gli infermieri. Stiamo lavorando con le altre aziende per i concorsi". L'Aou Sant'Andrea collabora anche con la parte universitaria in capo all'Università Sapienza, "abbiamo un progetto sull'intelligenza artificiale e la conoscenza del suo impatto", e sta lavorando anche sui modelli organizzativi e i percorsi di assistenza. Il Pnrr infine ha portato nuovi macchinari in grado di arricchire un parco tecnologico già avanzato.

Le aggressioni al personale sanitario. "Sono inammissibili", i pronto soccorso "non sono un punto di decompressione delle proprie frustrazioni e con questo clima di terrore gli operatori sanitari hanno paura nel fare il loro lavoro". Così il direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma. L'ospedale negli ultimi 2 anni è andato in controtendenza rispetto all'escalation a livello nazionale di violenze fisiche e verbali ai danni di medici e infermieri. "Abbiamo cercato di fare prevenzione su diversi fronti - spiega Donetti - lavorando sull'informazione e la comunicazione mirate, e poi con la formazione del personale insegnando le tecniche di de-escalation che permettono di valutare gli elementi di maggior rischio. Abbiamo anche inserito due punti di accoglienza in Pronto soccorso per i parenti dei familiari, che operano nel dare le informazioni e mediano tra l'attività degli operatori e le richieste dei parenti, intervenendo quando c'è la preoccupazione per un caro".

"Quindi, rispetto agli anni precedenti - sottolinea la Dg - abbiamo visto una riduzione dei casi di violenza verbale e fisica in Pronto soccorso e nel Servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Il 2021 è stato l'anno più brutto su questo fronte e da allora stiamo registrando una flessione che però va presa sempre con molta cautela visto che il dato non è registrabile. Altro elemento che dobbiamo sottolineare - conclude Donetti - è l'inserimento del posto di polizia in aggiunta alla nostra vigilanza privata. Probabilmente, però, l'aver aperto i due punti di mediazione tra parenti e operatori ha migliorato sia la qualità del lavoro degli operatori che l'aspetto della riservatezza per i pazienti e i loro familiari. L'ambiente del Pronto soccorso ne ha sicuramente giovato".