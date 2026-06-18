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Gardaland accende l’estate: arrivano Baby K, Dargen D’Amico, Mr. Rain e le notti sotto le stelle

Torna la magia delle notti estive a Gardaland: concerti, dj set, attrazioni illuminate e grandi ospiti per un’estate all’insegna del divertimento.

Gardaland Summer Festival
Gardaland Summer Festival
18 giugno 2026 | 14.45
Arianna Menotti
LETTURA: 1 minuti

Gardaland si prepara a vivere un’estate da protagonista tra musica, spettacoli e divertimento fino a tarda notte. Sabato 27 giugno il Gardaland Summer Festival darà il via alla stagione degli eventi serali con una grande festa che vedrà sul palco Baby K, Dargen D’Amico, Merk & Kremont e Mr. Rain.

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Per l’occasione il parco resterà aperto eccezionalmente fino all’una di notte, trasformandosi in un grande palcoscenico a cielo aperto con concerti, dj set e intrattenimento.

A partire dal 28 giugno tornerà anche 'Gardaland Night is Magic': ogni giorno gli ospiti potranno vivere il parco fino alle 23 tra attrazioni illuminate, spettacoli serali, atmosfere estive e il gran finale con 'Gardaland Night Beats', lo show con videomapping e Prezzemolo in versione DJ.

Sul palco del Summer Festival ci saranno alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana. Baby K porterà le sue hit estive, Dargen D’Amico il suo stile tra rap e cantautorato, Merk & Kremont un dj set da grande festa e Mr. Rain le sue canzoni più emozionanti, tra cui il successo 'Supereroi'.

L’evento sarà trasmesso in diretta nazionale con RTL 102.5 e Radio Zeta, con la conduzione di Angelo Baiguini e Jessica Brugali.

Con questa nuova edizione, Gardaland punta a trasformare le serate estive in un’esperienza completa: non solo attrazioni, ma anche musica dal vivo, spettacoli e magia sotto le stelle.

Riproduzione riservata
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Gardaland Summer Festival concerti dj set attrazioni illuminate musiche dal vivo
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